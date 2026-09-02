Zazzaroni si domanda: "Grosso avrà il tempo di amalgamare la Fiorentina?"

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Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato a TMW Radio facendo un bilancio all'indomani della chiusura del calciomercato, eleggendo l'Inter come club che si è mosso meglio: "Sì, ha messo dentro i tre inglesi che hanno personalità e qualità. Il Napoli non ha fatto mercato ed è un errore gravissimo, ha perso l'occasione Grabiel Jesus, auguro ad Allegri di trarre il massimo da una squadra che dovrà essere cambiata il prossimo anno. Io preferisco Gasperini come modus operandi. Ancora oggi rimpiange l'esterno sinistro che gli serviva, ma la Roma si è rinforzata. Castro è meglio di Dovbyk, Molina è meglio di Celik, De Roon ti dà esperienza e personalità. Mora è la ciliegina sulla torta".

E la Juve? "Strano. Pensavo dovessero operare in difesa, è arrivato Lucumì, a centrocampo serviva uno diverso. Hanno cambiato l'attacco e hanno avuto la sfiga che si sono rotti Thuram e Yildiz. Woltemade è tutto da vedere, alcuni giocatori non sono riusciti a darli via. E una squadra forte per il nostro campionato. Spalletti? Io pensavo fosse per un 4-2-3-1, invece adesso manca Yildiz. Locatelli è il primo difensore, non è un play".

La Lazio? "Mi ha sorpreso, sono arrivati tre giocatori meglio di quelli che c'erano. Pinamonti è un centravanti buono, Gudmundsson ha qualità, Frattesi è uno dei centrocampisti che fa più gol con i suoi inserimenti. Dietro ho qualche perplessità, è una squadra da nono-decimo posto".

Il Bologna? "Dopo anni con Champions ed EL, ti ritrovi senza l'asse centrale. Ha perso tantissimo, i due centrali sono lenti, a centrocampo manca qualcosa. Spero che Cambiaghi e Bernardeschi trascinino la squadra ora".

Infine la Fiorentina? "Il problema è che quando arrivano tanti nuovi ci vuole tempo. Inizia un nuovo ciclo. Sono tutti ottimi giocatori, Mastantuono è un punto interrogativo, ci vuole del tempo per amalgamare la squadra. Avrà questo tempo Grosso?".