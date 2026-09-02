Simonelli annuncia: "Faremo cooling break più lunghi per tutelare i calciatori"

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In occasione del Gran Galà del Calcio, in programma a Milano, ha parlato a margine il Presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli. Queste le sue considerazioni ai media raccolte da TuttoMercatoWeb: "Per ora il campionato è avvincente e promette molto bene. Le prime si stanno confermando, qualcuno sta andando oltre le aspettative, credo che sarà un campionato avvincente fino in fondo, con tre squadre che possono giocarsi la vetta".

Un augurio per gli arbitri? "Mi sta piacendo molto questo metodo: il gioco è più veloce e c'è più spettacolo. La gente si diverte di più. Gli errori fanno parte del gioco, li fanno tutti. Vi volevo dare anche una novità: con questo caldo anomalo abbiamo deciso di ampliare i cooling break. Li faremo un po' più lunghi, siamo d'accordo con l'AIA con cui c'è la volontà di tutelare i giocatori".