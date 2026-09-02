20mila spettatori al Franchi per il match del Centenario: il dato

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È stata una serata speciale per la Fiorentina e per tutto il popolo viola, quella organizzata al Franchi per celebrare i 100 anni di storia del club. Un appuntamento che ha richiamato allo stadio oltre ventimila persone, pronte a vivere una giornata dal forte valore simbolico e a rendere omaggio a un secolo di passione, emozioni e colori viola. I numeri ufficiali dicono che sono stati emessi 20.305 i biglietti emessi, per un incasso lordo complessivo di 247.973,30 euro.