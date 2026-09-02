20mila spettatori al Franchi per il match del Centenario: il dato
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È stata una serata speciale per la Fiorentina e per tutto il popolo viola, quella organizzata al Franchi per celebrare i 100 anni di storia del club. Un appuntamento che ha richiamato allo stadio oltre ventimila persone, pronte a vivere una giornata dal forte valore simbolico e a rendere omaggio a un secolo di passione, emozioni e colori viola. I numeri ufficiali dicono che sono stati emessi 20.305 i biglietti emessi, per un incasso lordo complessivo di 247.973,30 euro.
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E' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibiledi Tommaso Loreto
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1 E' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Copertina
FirenzeViolaDodo "superstite", può tornare protagonista. E tra un paio di settimane si riparlerà di futuro
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
Tommaso LoretoAltri 3 schiaffi che sciupano la festa e scoperchiano una doppia responsabilità. Quella del ds per il ritardo nella costruzione della rosa e del tecnico per un’idea di gioco che non c’è
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