BARONI, Benevento ha un vantaggio sulla Fiorentina

Intervenuto sulla gara di sabato tra Benevento e Fiorentina, ma anche sul suo presente di allenatore e passato di calciatore, Marco Baroni, tecnico della Reggina, nonché grande tifoso viola, ha parlato così: “Mio esordio contro il Milan a San Siro? Mi ricordo quel giorno. Erano tempi in cui non era facile vedere giovanissimi in campo. Esordire a San Siro fu un’emozione incredibile. A Napoli ho avuto la fortuna di giocare in un gruppo straordinario, fatto di campioni. Fu il premio giusto di un giocatore che con umiltà si è ritagliato uno spazio importante. Benevento? Ho avuto la possibilità di guidare due squadre neopromosse, questa e il Novara. Con le streghe abbiamo ottenuto una promozione storica. Benevento-Fiorentina? Il Benevento ha una proprietà importante, credo che possa gettare le basi per restare a lungo in A. La gara è difficile, il Benevento è più abituato a giocare questo tipo di partite, la Fiorentina si sta calando nel ruolo. È una partita aperta per entrambi. La mia esperienza a Reggio Calabria? Stiamo facendo bene, ma non è facile tirarsi fuori dalle difficoltà. Ci sono tante squadre apprezzate che fanno risultati. Speriamo di raggiungere l’obiettivo primario, che è la permanenza nella categoria”