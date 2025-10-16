Bargiggia attacca: "Dzeko fa parte di quel gruppo di giocatori finiti arrivati in Serie A"

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 15:52News
di Redazione FV

Paolo Bargiggia, giornalista, ha rilasciato una lunga intervista su Youtube al canale di "Controcampo" nel corso della quale si è scagliato contro la tendenza presente in Serie A di acquistare giocatori sul finale di carriera: "Modric al Milan, Dzeko, Vardy. Giocatori finiti: chi ti paga per vedere un cimitero degli elefanti simile? Hai preso Ricci pagandolo 25 milioni e giochi con uno di 40 anni? Adesso purtroppo le interviste vengono fatte da persone teleguidate con un auricolare che non sanno nulla di nulla.

Litigare vuol dire aver fatto bene il proprio lavoro: non ho piegato la schiena di fronte a nulla, nemmeno di fronte ad aggressività verbale”.