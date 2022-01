BARÇA, Con Vlahovic alla Juve può arrivare Morata

In Spagna stanno seguendo con grande attenzione la trattativa fra Juventus e Fiorentina per Dusan Vlahovic, con i bianconeri che hanno già trovato un accordo con entourage e società viola. E il motivo dell'attenzione mediatica all'operazione Vlahovic è presto detto: in caso di fumata bianca, i quotidiani catalani, Mundo Deportivo e Sport, vedono estremamente probabile l'arrivo di Alvaro Morata al Barcellona. Il tecnico Xavi, dopo i tentativi delle settimane scorse, non si è mai dato per vinto forte della volontà dello spagnolo di vestirsi di blaugrana. La Juventus aveva bloccato il trasferimento soprattutto per mancanza di alternative reali in rosa. Ma con l'arrivo di Vlahovic in bianconero tutto sarebbe diverso e Allegri potrebbe dare il via libera all'addio del suo attuale 9. Il Barça da parte sua continua a spingere, a maggior ragione dopo il grave infortunio di Ansu Fati (starà fuori dai 2 ai 4 mesi).