Barak: "Un anno difficile per me. Avrei ancora tanta voglia di giocare per la Fiorentina"

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Presente a Montecarlo, in occasione della festa di 30 anni della scuderia Pastorello, l'ex centrocampista viola (ma destinato a tornare) Antonin Barak ha parlato così a TMW: "Questa è stata la stagione più complicata mai vissuta nella mia carriera. Sotto ogni punto di vista: sono arrivato a Firenze per la preparazione e pensavo e speravo di essere nella squadra, invece ero fuori rosa per scelta tecnica. Arrivato alla Samp, mi mancava la condizione partita e la Samp era già sotto pressione. Quando mi sono ripreso, sono arrivati piccoli infortuni che mi hanno penalizzato per qualche mese. Mi è dispiaciuto non aver potuto rendere e dare di più alla squadra. Io ancora in viola? La domanda è difficile, sono altri a dover rispondere. Avrei grandissima voglia di indossare questa maglia, alla Fiorentina ho vissuto due anni incredibili e mi sono trovato benissimo. Potrei dare sicuramente ancora il mio contributo alla squadra. Per ora penso solo a riposarmi e prepararmi per essere pronto alla ripresa, tra un mese. Le finali perse? Quella finale a Praga, a casa mia... L'ho detto tante volte, se manca qualcosa con la Fiorentina è un trofeo. Per il resto ho bellissimi ricordi, sono stato davvero troppo bene. Mi hanno dato tantissimo e mi dispiace troppo, la Fiorentina merita il meglio".