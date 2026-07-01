Barak ai saluti: "La Sampdoria ha una storia gloriosa, farò il tifo per voi"

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Antonin Barak saluta la Sampdoria con un messaggio affidato ai propri canali social. Dopo la stagione trascorsa in blucerchiato, il centrocampista ceco, rientrato alla Fiorentina al termine del prestito, ha voluto ringraziare il club e i tifosi per l'opportunità ricevuta, nonostante le difficoltà vissute sia a livello personale che di squadra. Nel suo post, Barak ha ricordato con affetto l'esperienza a Genova, assicurando che continuerà a tifare per i colori blucerchiati e augurando alla Sampdoria un futuro migliore. Ecco il post in questione:

Vi vorrei ringraziare per opportunità anche in momento difficile del club e la vostra storia gloriosa, indossare la vostra bellissima maglia. Non era una stagione semplice a livello personale e di squadra, ma anche in un momento così, avrò tanti belli ricordi e non dimenticherò. Con orgoglio vi auguro solo il meglio e farò il tifo per gli vostri colori.



In bocca al lupo BLUCERCHIATI ❤️



Tony