Nazionale, terapie per Kean: domani controllo. Bastoni lascia il ritiro

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Allenamento a Udine per gli azzurri, rientrati nella notte da Tallinn in vista della partita di qualificazione ai Mondiali, martedi' contro Israele. I giocatori di Gattuso hanno lavorato sul campo del centro sportivo 'Dino Bruseschi', una seduta a porte chiuse che ha visto lavorare sul campo i calciatori che non hanno giocato con l'Estonia e quelli subentrati nel finale di gara. Per il resto del gruppo invece lavoro di scarico. Non ha partecipato alla seduta Moise Kean: l'attaccante della Fiorentina, uscito ieri per un infortunio alla caviglia destra dopo aver segnato il gol del vantaggio azzurro, ha svolto terapie e domani verrà sottoposto ad esami strumentali.

Domattina lascerà il ritiro per fare rientro al club di appartenenza Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter, ammonito nel secondo tempo del match con l'Estonia, è squalificato per la sfida con Israele e sarà quindi costretto ai box dopo essere partito nell'undici titolare in tutte e cinque le gare disputate dall'Italia nel girone di qualificazione al Mondiale. Pur non potendo scendere in campo martedì, ha voluto trascorrere tutta la giornata con la squadra, pranzando con i compagni per poi assistere alla seduta di allenamento. Sono intanto 8.000 i biglietti venduti finora, per la partita di martedi' (la capienza per l'occasione sara' di 16 mila posti); la vendita prosegue presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com (ANSA).

Indipendentemente dalla decisione su Kean Gattuso ha detto di non chiamare altri giocatori e di puntare su quelli che sono già convocati tra cui Roberto Piccoli.