Baldini: "Non sono uno scappato di casa. Contento per questi ragazzi"

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Dopo la vittoria 1-0 in Grecia nella seconda amichevole dell'Italia, il CT ad interim Silvio Baldini ha parlato così alla Rai: "Non avevo regalato dei complimenti così a caso, io so il valore di questi ragazzi. Quando capiscono che avere regole è una risorsa, hanno assunto un grado di maturità importante".

Portare il gruppo dell'Under 21 sembrava un azzardo: ha avuto ragione.

"A me interessa fare bene il mio lavoro, ma nel mondo del calcio ci sono persone che ti danno delle etichette. Do una risposta sul campo su questi ragazzi: non sono uno scappato di casa, la strada è lunga e tortuosa".

Ora in molti vorranno che resti...

"Ho voluto essere utile, altri discorsi non mi interessano. Volevo che i ragazzi venissero valorizzati per quello che sono".

Un pensiero per l'Under 17?

"La nostra famiglia lavoro con dei principi, tutti i settori giovanili hanno sempre fatto bene e il problema è sempre stato il salto finale. Penso che questo scalino sia meno ripido".