Baldini esalta Ndour: "Ha grande potenziale. Mi aspetto il massimo"

Nella conferenza alla vigilia della gara contro la Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni dell'Italia U21 all'Europeo del 2027, il Ct Silvio Baldini ha esaltato Ndour come elemento chiave del gruppo: "Lui e Pisilli sono i più esperti e da loro mi aspetto il massimo. Hanno un grande potenziale e devono metterlo a disposizione dell'Under21. E' arrivato il momento che mettano in mostra tutta la loro qualità per trascinare la squadra"

Arrivato dal PSG per 5 milioni di euro nell'ultima sessione invernale, Cher Ndour è stato uno dei protagonisti del pre-campionato viola, siglando una tripletta contro la Primavera e sfornando prestazioni convincenti che gli hanno garantito la permanenza nella squadra di mister Pioli e un totale di 200 minuti giocati in questo inizio di stagione.