Dal passaggio sfumato alla Fiorentina al rinnovo col Parma: novità sul futuro di Bernabè

Il Parma è pronto a blindare uno dei suoi migliori talenti. Lo riporta Tuttomercatoweb.com, che fa il punto sul futuro di Adrian Bernabé, oggi atteso protagonista in campo nel recupero di campionato contro il Napoli. Il regista di centrocampo sta guadagnando sempre più attenzioni grazie alla prima vera stagione da protagonista assoluto. Addio agli alti e bassi o a prestazioni da montagne russe, condizionate dagli infortuni. Bernabè è diventato una costante ed è per questo che la società ducale vuole stringere i tempi.

Anche perché attualmente il contratto del giocatore scade nell'estate del 2027 quindi il rinnovo è diventato non solo un'idea, una volontà, ma una vera e proprio urgenza. Le parti si stanno parlando da tempo, in casa Parma c'è fiducia affinché presto arrivi la fumata bianca con un contratto almeno fino all'estate del 2029. Intanto, scrive Tuttomercatoweb, per garantirsi un futuro insieme o, in caso alternativo, anche la possibilità di trattarne l'addio in posizione di forza nell'estate che verrà. Ricordiamo che la scorsa estate lo spagnolo classe 2002 è stato per molto tempo accostato alla Fiorentina, che poi scelse un suo compagno di reparto in gialloblù, Simon Sohm.