Fiorentina, domani la presentazione di Solomon e Brescianini al Viola Park

Sarà una giornata importante quella di domani per la Fiorentina, con il club viola che presenterà ai suoi tifosi in conferenza stampa i due nuovi volti arrivati sin qui dal calciomercato ossia, Manor Solomon e Marco Brescianini. La presentazione, che andrà in scena al Viola Park, si terrà alle 11:30. Questo il comunicato ufficiale del club viola in merito: "ACF Fiorentina comunica che domani, giovedì 15 gennaio, alle ore 11:30, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dei calciatori Manor Solomon e Marco Brescianini".