Fiorentina-Fortini, può essere addio: e c'entra anche Fabio Paratici

vedi letture

Il Corriere Fiorentino, nell'edizione in edicola oggi, prova ad anticipare le prossime mosse di mercato della Fiorentina, in entrata e in uscita. Preso di fatto Jack Harrison, la Viola ora accelera per arrivare ad un’altra mezzala, ad (almeno) un difensore centrale e ad un ulteriore esterno offensivo. E se per il pacchetto arretrato piacciono sia Dier (Monaco) che Rugani (Juventus) ma per i quali c’è un ostacolo ingaggio non irrilevante, per quanto riguarda il centrocampo il nome resta top secret.

E poi il caso Niccolò Fortini. Scrive il Corriere: il nodo sta in una trattativa per il rinnovo bloccata dai (difficilissimi) rapporti tra il suo agente e il neo/prossimo capo dell’area tecnica viola Fabio Paratici e per questo, pur non avendo assolutamente voglia di cederlo, la Fiorentina non può non ascoltare eventuali proposte vicine ai 15 milioni. Intanto, comunque, Harrison. Il terzo arrivo, dopo Solomon e Brescianini, di questo atteso e confermatissimo via vai.