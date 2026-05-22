"Non puoi fare un solo punto tra Verona e Fiorentina". Il commento di De Paola sulla Juve

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Intervenuto durante "Maracanà", nel corso del pomeriggio di TMW Radio, il noto giornalista Paolo De Paola ha fatto una disamina anche di Juventus-Fiorentina, con Spalletti in bilico sulla panchina bianconera: "Sicuramente bisogna dire che non è piaciuto nelle ultime uscite Spalletti. Non ti puoi presentare con Verona e Fiorentina con un solo punto, ma mi domando: quando butti tutto a mare, stai sempre a ricostruire? Serve un punto fermo e nonostante gli errori di comunicazione è Spalletti l'unico punto fermo.

Il derby è una partita cruciale: bisogna capire i giocatori in bilico cosa faranno. Penseranno a se stessi o daranno l'anima? Bisogna vedere l'adesione al progetto da parte di tutti".