Atta: "Parlando con ds e mister ho capito che è il progetto giusto per me. Sicuro che faremo bene"
Arthur Atta da oggi è ufficialmente un giocatore della Fiorentina e queste sono le prime dichiarazioni appunto da viola, ai canali ufficiali del club:
"Sono molto contento e non vedo l'ora di indossare questa maglia e giocare. Il Viola Park, di quello che sono riuscito a vedere finora, è incredibile ma devo ancora vederlo tutto e non vedo l'ora di calcare questi campi"
La volevano tanti club, perché la Fiorentina?
"E' vero. Ho parlato tanto con Fabio Paratici e con il mister ed ho pensato che fosse il progetto giusto per me e ne sono sicuro ancora di più oggi. Non conosco la città ma da quello che ho visto è fantastica e bellissima".
Quali sono i suoi idoli?
"Come tutti Cristiano Ronaldo e Pogba anche perché sono francese come lui".
Quali sono le sue caratteristiche e in cosa deve migliorare?
"Sono un giocatore versatile che ama trovare spazio per me e per i compagni, devo forse migliorare nel fare gol perché potevo farne di più e poi migliorare nel gioco di testa. Mi sento già molto bene qua sapere che la gente mi voleva è un piacere per me"
Cosa sogna?
"Una bella stagione, spero che faremo un bel gioco e non ho dubbi che faremo bene e spero che i tifosi siano contenti di noi"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati