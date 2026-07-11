Atta: "Parlando con ds e mister ho capito che è il progetto giusto per me. Sicuro che faremo bene"

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Arthur Atta da oggi è ufficialmente un giocatore della Fiorentina e queste sono le prime dichiarazioni appunto da viola, ai canali ufficiali del club:

"Sono molto contento e non vedo l'ora di indossare questa maglia e giocare. Il Viola Park, di quello che sono riuscito a vedere finora, è incredibile ma devo ancora vederlo tutto e non vedo l'ora di calcare questi campi"

La volevano tanti club, perché la Fiorentina?

"E' vero. Ho parlato tanto con Fabio Paratici e con il mister ed ho pensato che fosse il progetto giusto per me e ne sono sicuro ancora di più oggi. Non conosco la città ma da quello che ho visto è fantastica e bellissima".

Quali sono i suoi idoli?

"Come tutti Cristiano Ronaldo e Pogba anche perché sono francese come lui".

Quali sono le sue caratteristiche e in cosa deve migliorare?

"Sono un giocatore versatile che ama trovare spazio per me e per i compagni, devo forse migliorare nel fare gol perché potevo farne di più e poi migliorare nel gioco di testa. Mi sento già molto bene qua sapere che la gente mi voleva è un piacere per me"

Cosa sogna?

"Una bella stagione, spero che faremo un bel gioco e non ho dubbi che faremo bene e spero che i tifosi siano contenti di noi"