Atalanta, dalla Turchia sono sicuri: Lookman ha detto si al Galatasaray

Nelle ultime ore sta emergendo sempre più con forza la notizia di un avvicinamento di Ademola Lookman, attaccante dell'Atalanta, al Galatasaray. Per il nigeriano, stando a quanto riportato dal media turco Fanatik, è infatti arrivata una prima offerta dal club giallorosso per un contratto da 9 milioni di euro netti a stagione, proposta che collocherebbe Lookman tra i potenziali top player dell’intero campionato turco. La strategia del Galatasaray è quella di convincere prima il giocatore per poi lavorare sul prezzo del cartellino con l’Atalanta.

In questo affare un ruolo importante lo starebbe recitando anche Victor Osimhen, connazionale e amico di Lookman, che starebbe facendo da tramite. Ademola in tal senso si sarebbe già espresso positivamente su un suo passaggio in terra turca.