Atalanta, dalla Turchia sono sicuri: Lookman ha detto si al Galatasaray
Oggi alle 21:00
di Redazione FV

Nelle ultime ore sta emergendo sempre più con forza la notizia di un avvicinamento di Ademola Lookman, attaccante dell'Atalanta, al Galatasaray. Per il nigeriano, stando a quanto riportato dal media turco Fanatik, è infatti arrivata una prima offerta dal club giallorosso per un contratto da 9 milioni di euro netti a stagione, proposta che collocherebbe Lookman tra i potenziali top player dell’intero campionato turco. La strategia del Galatasaray è quella di convincere prima il giocatore per poi lavorare sul prezzo del cartellino con l’Atalanta.

In questo affare un ruolo importante lo starebbe recitando anche Victor Osimhen, connazionale e amico di Lookman, che starebbe facendo da tramite. Ademola in tal senso si sarebbe già espresso positivamente su un suo passaggio in terra turca. 