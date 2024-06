AS, Su Sorloth ci sono Atletico Madrid e Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Vice-Pichichi dell'ultima edizione de LaLiga, Alexander Sorloth è al centro del mercato. Il norvegese, 28 anni, è legato al Villarreal fino al 2028 ma ha una clausola rescissoria non troppo elevata: 38 milioni. Il club ha già fatto sapere di non essere disposto a trattare in alcun modo. Al momento si registrano sondaggi da parte dell' Atlético Madrid, che lo vorrebbe come alternativa per l'attacco, e la Fiorentina. Ma in nessuno dei due casi sembra che sarebbero disposti a raggiungere le cifre indicate nella loro clausola. Lo riporta As.