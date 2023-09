ARUTA, Stasera sarà una gara aperta ad ogni risultato

FirenzeViola.it

L'ex attaccante del Frosinone Sossio Aruta ha parlato così di alcuni temi di attualità in casa Fiorentina: "Quando una punta non trova la via del gol deve comunque riuscire ad essere se stesso. Gli attaccanti della Fiorentina devono ancora ambientarsi ma hanno entrambi qualità. Non è mai facile giocare a Frosinone e secondo me sarà una partita aperta ad ogni risultato, non vedo una favorita".