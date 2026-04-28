Toni e la missione giovani: "Spero che Vanoli adesso punti sulla linea verde"

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Al podcast Aura Sport, l’ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha commentato anche la scelta di Paolo Vanoli di dare poco spazio ai giovani in questo finale di stagione: “Speriamo che, ora che la Fiorentina ha raggiunto la salvezza, Vanoli inizi a dare più minuti ai ragazzi. È davvero sorprendente che facciano così fatica a inserirl. Il punto è che, anche quando sono decimi, puntano ad arrivare noni; se sono tredicesimi, vogliono chiudere dodicesimi”.