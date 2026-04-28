Ventola spinge Sarri a Firenze: "Ce lo vedrei bene ma andrebbe gestito"

Ventola spinge Sarri a Firenze: "Ce lo vedrei bene ma andrebbe gestito"FirenzeViola.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 19:30News
di Redazione FV

Nel podcast di Viva el Futbol, l’ex attaccante Nicola Ventola ha commentato anche il futuro di Maurizio Sarri, attuale allenatore della Lazio, ma con una situazione ancora incerta. Il suo nome è stato accostato anche alla Fiorentina: “Io Sarri lo vedo bene alla Fiorentina, al Napoli, praticamente ovunque. È un allenatore che mi piace, anche se va gestito. Dal punto di vista calcistico c’è poco da criticare. Però quando diventa troppo prolisso e si lamenta nelle interviste, non mi convince del tutto”.