Aquilani: "Normale sentirsi in discussione". All'Olimpico D'Aversa

E' uno sconsolato Alberto Aquilani, alla quinta sconfitta consecutiva con il suo Sassuolo e dunque a forte rischio esonero, quello che si presenta nel dopo gara ai microfoni di Dazn: "Io la fiducia della società l'ho sempre sentita, ma allo stesso tempo mi rendo conto che un allenatore che perde 4-5 partite di fila viene messo in discussione. Vale al Sassuolo, come in tutte le altre squadre del mondo. Poi però la società non va in campo, ci vanno i giocatori e la fiducia devo riporla in loro che lavorano bene, si impegnano e secondo me stanno dando tutto ma questo tutto non è sufficiente. In questo momento, io in primis perché sono responsabile e i calciatori insieme a me ci dobbiamo rendere conto che la Serie A ti richieda qualcosa in più e questo oggi non c'è. All'inizio andavamo bene, eravamo anche leggeri ma quando inizi a perdere le partite perdi anche quella leggerezza che è mancata stasera".

Il Sassuolo, in coincidenza con la sosta, rifletterà sul da farsi ma la panchina di Aquilani traballa fortemente. Tra i possibili sostituti in caso di esonero anche Roberto D'Aversa che stasera è stato avvistato all'Olimpico.