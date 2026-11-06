Aquilani: "Inaccettabile il gol preso con la Fiorentina nel primo tempo"

Il tecnico del Sassuolo, Alberto Aquilani, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro la Roma: "È una sfida importante anche per quello che rappresenta la mia persona e mi sarebbe piaciuto tornare all'Olimpico con un umore differente ma bisogna essere uomini e guardare in faccia la realtà e bisogna prepararla andando ad analizzare le cose che possiamo migliorare. C'è l'aspetto tattico sicuramente ma bisogna crescere e aumentare la percezione del pericolo perché stiamo pagando a caro prezzo degli errori evitabili. Il gol con la Fiorentina nel primo tempo non lo puoi prendere, manca un minuto, sei in 10 dentro l'area contro 2 della Fiorentina e quel gol è stata una mazzata, probabilmente ci manca un po' di morale. Poi la partita dura 90 minuti, si può perdere in un determinato modo, ma poi devi mettere dentro tante cose e conta più l'uomo che il calciatore".

Come si esce da questo momento?

"C'è una serie di componenti: lavorare in maniera individuale, l'aspetto tattico, però con la Fiorentina, bella o brutta che sia, la stavamo facendo bene, stava venendo bene, poi si è sporcata e quando si sporca bisogna stare sul pezzo, altrimenti è troppo facile, perché nel momento brutto bisogna dare di più, ora è più difficile e bisogna dare di più".