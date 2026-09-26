Andrea Della Valle compie 61 anni: ecco gli auguri del Museo Viola
Oggi Andrea Della Valle compie 61 anni. Nato a Sant’Elpidio a Mare il 26 settembre 1965, il fratello di Diego è stato una delle figure di riferimento della Fiorentina durante la proprietà Della Valle, ricoprendo anche la carica di presidente del club. Il suo compleanno viene ricordato in queste ore anche dal Museo Viola.
Della Valle ha ricoperto la presidenza del club dal 2004 al 2009, per poi mantenere un ruolo nella famiglia proprietaria della società. Il suo nome resta così legato a una fase importante della storia recente della Fiorentina. Il legame con la Fiorentina si intreccia con quello con la famiglia Della Valle e con il gruppo Tod’s, all'interno del quale Andrea continua a ricoprire il ruolo di amministratore delegato e vicepresidente del Consiglio di amministrazione.
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