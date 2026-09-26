FirenzeViola Vanoli, la fase 2 può attendere. Le nazionali frenano Oulai e Fagioli, con Atta al lavoro sul piano fisico gli esperimenti tattici possono attendere

Volge al termine la prima settimana dei viola senza campionato, Vanoli e lo staff lavorano soprattutto sul piano della condizione atletica e rimandano gli esperimenti tattici

Fagioli in tribuna nella deludente gara degli Azzurri persa contro il Belgio, Dragusin in campo ma altrettanto sconfitto nella sfida alla Svezia persa 2-1, Beto che comunque è autore di un assist nella vittoria della sua Guinea in Tanzania (qualificazioni alla Coppa d’Africa) e tanti altri che attendono il proprio turno a cominciare da Pongracic che con la sua Croazia sarà impegnato stasera. Mentre al Viola Park si conclude la prima settimana senza campionato, e lo staff di Vanoli si concede un torneo di padel utile a fare gruppo, gli occhi dei tifosi viola si spostano sulle partite delle nazionali, magari per cominciare a immaginare la Fiorentina che sarà dalla ripresa del campionato in poi.

Oulai-Fagioli, lavori in corso

Di certo le scelte dei vari c.t. non hanno favorito la curiosità di chi vorrebbe vedere insieme, in viola, Fagioli e Oulaì in un centrocampo di qualità. Se Mancini per il momento ha voluto risparmiare il centrocampista piacentino il c.t. della Costa D’Avorio, il francese Renard, non è stato da meno, concedendo poco più di 20 minuti all’ex mediano del Trabzonspor, spezzone di gara in cui il viola ha comunque ricevuto un cartellino giallo.

Il recupero di Atta

Insomma per lavorare in modo approfondito sulle rivisitazioni tattiche della sua nuova Fiorentina Vanoli dovrà ancora attendere, quanto meno che molti protagonisti tornino a Bagno a Ripoli dopo aver risposto alle varie convocazioni. Anche perché se Fagioli e Oulai saranno ancora impegnati con le rispettive selezioni lo stesso Atta è atteso da un lavoro fisico necessario per ritrovare la migliore condizione, rimandando ad altri momenti esperimenti più dettagliati in mezzo al campo.

Dal Napoli al Genoa con lo stesso assetto

In uno scenario del genere è facile immaginare come alla ripresa del campionato, tra due settimane esatte, la Fiorentina che scenderà in campo a Marassi possa essere molto simile, se non identica, a quella vista fino alla sfida con il Napoli. Con una difesa dove Valdepenas e Viery continueranno a giocarsi la fascia sinistra e con un centrocampo dove alla fine possa essere Ndour il terzo interprete. D'altronde solo con il gruppo al completo, e con una fase di campionato che si farà più impegnativa, Vanoli potrà passare dalla prima fase della sua gestione (quella utile a compattare il gruppo) a una seconda fase in cui impostare gran parte del lavoro sul piano tattico.