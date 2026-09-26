Su Oulai c'erano anche Napoli e Juventus: l'ivoriano però ancora non convince Vanoli, ecco perché

Prima di approdare alla Fiorentina, Oulai era finito anche nel mirino di Juventus e Napoli. A svelare il retroscena è La Gazzetta dello Sport, ricordando come i viola abbiano poi deciso di puntare sul classe 2005 con un investimento da 25 milioni più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. A Firenze, però, il centrocampista ivoriano non ha ancora avuto modo di esprimere pienamente le proprie qualità, anche a causa dello scarso minutaggio. Vanoli, infatti, ha finora puntato con continuità sulla coppia Fagioli-Ndour, con quest’ultimo unico giocatore di movimento ad aver disputato tutti i 270 minuti.

Proprio Ndour, però, potrebbe essere il sacrificato nel caso in cui prendesse forma il 4-2-3-1 con Oulai e Fagioli davanti alla difesa. Il francese avrebbe il compito di recuperare palloni, garantire equilibrio e sostenere il compagno, mentre Fagioli potrebbe sfruttare maggiormente le proprie capacità nell’attaccare gli spazi. Un centrocampo meno fisico e più tecnico, basato sul movimento e sulla qualità, possibile soltanto con la disponibilità di tutti a correre e aiutarsi. La sfida contro il Genoa, alla ripresa del campionato, potrebbe rappresentare un’occasione per provare questa soluzione, magari anche a gara in corso. Più complicato immaginarla con il risultato ancora in bilico. Oulai, intanto, dovrà adattarsi alle esigenze del calcio italiano, evitando di perdere palloni in zone rischiose o di rallentare troppo la giocata. Un comportamento che sembra appartenere più alle caratteristiche del suo gioco che alla semplice inesperienza dei vent’anni. La Fiorentina, comunque, non ha intenzione di forzare i tempi.