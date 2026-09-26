Ritorno di fiamma per Udogie? Per il Corriere Fiorentino Paratici valuta un nuovo terzino a gennaio

Ritorno di fiamma per Udogie? Per il Corriere Fiorentino Paratici valuta un nuovo terzino a gennaioFirenzeViola.it
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di Redazione FV

L’arrivo di Valdepeñas dal Real Madrid è stato concluso questa estate dopo che Paratici aveva valutato diversi profili per la fascia sinistra. In cima alla lista c’era Ruggeri, che alla fine ha scelto l’Aston Villa, trasferendosi per 28 milioni di euro più bonus. La Fiorentina aveva sondato anche il terreno per Udogie, ma senza riuscire a trovare un accordo.

Ora, con il recupero di Parisi dall’operazione al crociato ancora da definire nei tempi, a gennaio il club potrebbe prendere nuovamente in considerazione l’idea di intervenire sul mercato, compreso un possibile ritorno su Udogie. Sarà importante capire soprattutto come crescerà Valdepeñas e se riuscirà a imporsi come titolare. Lo riporta il Corriere Fiorentino.