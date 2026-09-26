Ndour, certezza viola: la Repubblica: "Per Vanoli e la Fiorentina Cher è intoccabile"

Cher Ndour è uno dei punti fermi della Fiorentina, sia nelle idee della società sia in quelle di Vanoli. Dopo diverse esperienze tra Italia ed Europa, il centrocampista classe 2004 sembra aver trovato a Firenze l’ambiente giusto per affermarsi. Già in estate Paratici aveva respinto gli interessamenti arrivati dall’estero, compresa la Premier League, considerando Ndour un elemento centrale del nuovo progetto viola. La sua importanza è stata confermata anche sul campo. Prima Grosso e poi Vanoli hanno continuato a puntare su di lui, con l’unica panchina iniziale contro il Torino, quando entrò dopo mezz’ora per l’infortunio di Oulai.

Tra Serie A e Coppa Italia ha totalizzato 577 minuti sui 630 giocati dalla Fiorentina, saltandone appena 53. Il suo rendimento comprende anche un gol, segnato contro il Benevento, e un assist per Jimenez nell’ultima sfida contro il Napoli. Vanoli ne apprezza soprattutto la capacità di garantire equilibrio e qualità in entrambe le fasi. Per questo, alla ripresa contro il Genoa, Ndour resta in vantaggio su Oulai per una maglia da titolare. E non è detto che, per trovare spazio al nuovo arrivato ivoriano, debba essere proprio Cher a lasciare il posto. Lo riporta la Repubblica.