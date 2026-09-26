Italia, Mancini pensa a diversi cambi contro la Turchia: possibile titolarità per Fagioli

Archiviata la gara di ieri, l’Italia di Roberto Mancini è pronta a tornare subito al lavoro in vista del prossimo impegno di Nations League. Lunedì sera, all’Ataturk Spor Kompleksi di Bursa, gli azzurri affronteranno la Turchia di Vincenzo Montella in una partita già importante per il cammino nel torneo. Mancini dovrebbe cambiare diversi uomini rispetto all’ultima sfida, sia per il turnover sia in base alle indicazioni ricevute. In difesa rientrerà Alessandro Bastoni, assente per squalifica, mentre Michael Kayode potrebbe prendere il posto di Di Lorenzo, apparso sottotono.

Possibile spazio dal primo minuto anche per Scalvini, Frattesi e Maldini, già subentrati ieri. Restano in corsa per una maglia Zaniolo, Doumbia e anche il centrocampista viola Fagioli, mentre uno tra Ruggeri e Ahanor potrebbe far rifiatare Calafiori. Lo riferisce stamani La Gazzetta dello Sport.