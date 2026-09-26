Italia, sarà Oliver l'arbitro per la seconda gara di Nations League contro la Turchia

Italia, sarà Oliver l'arbitro per la seconda gara di Nations League contro la TurchiaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:30News
di Redazione FV

Sarà Michael Oliver a dirigere la prossima gara dell’Italia in Nations League contro la Turchia, in programma lunedì 28 settembre alle 20.45. Il fischietto inglese, come comunicato dalla Uefa, sarà affiancato dagli assistenti Stuart Burt e James Maingwaring, mentre Darren England ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà invece Stuart Attwell. Questa la squadra completa degli arbitri:

ARBITRO: Michael Oliver
ASSISTENTI: Stuart Burt - James Mainwaring
QUARTO UFFICIALE: Darren England
VAR: Stuart Attwell AVAR: Matthew Donohue