Italia senza idee: all'Olimpico passa il Belgio per 2-0. Tribuna per Fagioli

Inizia male la seconda avventura di Roberto Mancini come ct dell’Italia. Gli Azzurri infatti, nella prima giornata di Nations League, sono stati sconfitti 2-0 allo stadio Olimpico di Roma dal Belgio, che con un gol per tempo ha regolato i padroni di casa, apparsi ancora scollegati e privi di idee. Sotto gli occhi in tribuna del ds viola Paratici, l’Italia si è resa protagonista di un primo tempo decisamente faticoso, con i Diavoli rossi che hanno sbloccato il match al 20’ con Godts e Donnarumma che nel corso dei primi 45’ si è reso protagonista di almeno tre interventi decisivi. Nella ripresa l’Italia ha alzato i giri del motore sfiorando il pari con Kean ed Esposito ma a trovare il bis è stato il Belgio al 69’ con Lukebakio da poco subentrato.

Solo tribuna per il viola Nicolò Fagioli. Nell’altra gara del girone 1, la Francia ha battuto 1-0 la Turchia di Montella. Azzurri, dunque, attualmente ultimi nel loro raggruppamento.