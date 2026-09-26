FirenzeViola Ventotto anni fa la tripletta di Bati (con smitragliata) a San Siro: Milan-Fiorentina 1-3

Sono passati 28 anni da uno dei pomeriggi più significativi della Fiorentina di fine anni Novanta. È il 26 settembre 1998 e la squadra di Giovanni Trapattoni sbanca San Siro per 3-1 contro il Milan, al termine di una partita interamente segnata da Gabriel Batistuta. Il centravanti argentino realizza tutti e tre i gol viola, sbloccando il risultato dopo appena sei minuti e trovando il raddoppio all'inizio della ripresa. Poi, al 52', arriva una gemma inimitabile (rimane uno dei gol più iconici di quel periodo proprio per la rarità e l'onnipotenza del gesto): punizione a due in area: Rui Costa tocca corto e Batistuta calcia sopra la barriera, squarcia la muraglia di maglie rossonere davanti a lui e completa la tripletta e indirizzando definitivamente la partita. Una prestazione che mette in mostra tutta la forza offensiva dell'argentino.

Quella Fiorentina chiuderà il girone d'andata al primo posto e Batistuta terminerà il campionato con 21 reti, tutte su azione. San Siro rappresenta la terza tappa di una striscia di quattro vittorie consecutive e uno dei momenti più significativi dell'inizio di quella stagione. Dall'altra parte, il Milan di Alberto Zaccheroni vive un pomeriggio complicato, con Jens Lehmann protagonista in negativo, portiere tedesco destinato a lasciare presto il posto al giovane Christian Abbiati. Ma a 28 anni di distanza, il fotogramma più immediato di quella giornata resta quello di Batistuta che segna tre volte e si prende San Siro, smitragliando sotto la curva.

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