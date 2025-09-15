Anche il sindaco Pignotti ricorda Ligas: "Resterai nella storia"

Anche il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti ricorda il giornalista e storico telecronista Franco Ligas, scomparso oggi. Queste le parole del primo cittadino per commemorare il giornalista sardo: "Caro Franco, per noi giovani tifosi viola eri un'icona, un simbolo, quasi quanto Rui Costa o Batistuta Le tue telecronache resteranno nella storia, come la tua gentilezza e la passione che avevi per il tuo mestiere Gli ultimi anni, i più difficili, li hai trascorsi qui a Bagno a Ripoli. I tuoi occhi buoni non saranno mai dimenticati, fai buon viaggio Franco".