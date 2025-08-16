Anche il San Paolo pesca in A, ma per Toloi si tratta di un ritorno a casa
Prosegue la "pesca" dei club brasiliani in Italia, anche in questo caso se si tratta del ritorno a casa di un calciatore svincolato. Attraverso il proprio sito ufficiale, infatti, il San Paolo ha ufficializzato l'arrivo di Rafael Toloi, l'italo-brasiliano (ha militato anche nella Nazionale azzurra laureandosi campione d'Europa nel 2021) svincolato dopo la fine dell'avventura all'Atalanta: "Il São Paulo ha definito l'ingaggio del difensore Rafael Tolói, che nelle ultime dieci stagioni ha militato nell'Atalanta.
Campione della Copa Sudamericana nel 2012 con il club brasiliano, il 34enne torna con un contratto valido fino al 31 dicembre 2026, con la possibilità di rinnovo fino al 31 dicembre 2027 al raggiungimento di determinati obiettivi".
