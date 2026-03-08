Amoruso: "La Viola fa il compitino. Non è sempre colpa di Vanoli, i leader non ci sono"

Nel corso di "Viola" su Rtv38, l'ex difensore gigliato Lorenzo Amoruso ha così commentato il pareggio ottenuto questo pomeriggio col Parma per 0-0: "Non si può sempre dare la colpa a Vanoli. Oggi il Parma ha fatto la sua partita, si è difeso con ordine. Di sicuro due mesi fa una partita così l'avremmo persa. Lo 0-0 è un risultato giusto. Il fatto è che la Fiorentina ad oggi non riesce a costruire qualcosa. Zero sovrapposizioni, zero inserimenti.

A destra Dodò, quando gli riesce, almeno salta l'avversario in velocità, ma a sinistra non s'è visto niente. Questa squadra si accontenta del compitino, non vuole migliorarsi ed è troppo fragile a livello caratteriale. I leader non ci sono, ed è così da due anni. Vedo troppo nervosismo, in campo e in panchina. Avete visto quando è uscito Mandragora?"