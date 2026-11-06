Social Allenamento della Fiorentina con focus sulla Juve: le immagini

La Fiorentina si è allenata in mattinata e l'unica buona notizia, per gli infortunati, è la speranza di riavere, almeno in panchina, Luca Ranieri. Al Viola Park massima concetrazione sulla gara di domenica prima dello sciogliete le fila, con un Paolo Vanoli conscio, da ex calciatore viola, dell'importanza della sfida con la Juventus; consapevolezza che sta provando a trasmettere ai suoi giocatori.

Nelle foto della Fiorentina stessa e postate sui social ufficiali ecco la grinta del tecnico viola e la concentrazione dei giocatori.