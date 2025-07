Allegri e la sfida a distanza con Pioli: "Tante squadre attrezzate ma il Milan deve tornare in Champions"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato da Singapore in conferenza stampa fissando gli obiettivi rossoneri alimentando a distanza la "sfida" lanciata da Stefano Pioli nella conferenza stampa di presentazione dopo il ritorno alla Fiorentina: "L'obiettivo principale è tornare a giocare la Champions, non facile perché in Italia ci sono squadre molto attrezzate e competitive. Ma la Champions deve essere l'obiettivo principale. Sono tornato con tanto entusiasmo e tanta voglia, ma l'importante è essere focalizzati sull'obiettivo finale.

L'obiettivo è che il Milan, per il brand che ha e per il club che è, debba giocare in Europa. Per la società è fondamentale essere in Europa: c'è bisogno dei soldi della Champions League".