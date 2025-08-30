Alle 20.45 Pisa-Roma e Napoli-Cagliari: le formazioni ufficiali
Alle 20.45 altre due gare di questa seconda giornata di serie A, Pisa-Roma e Napoli-Cagliari. Ecco le scelte fatte dai quattro allenatori, con il viola in prestito Nzola che non rientra tra i titolari di Gilardino mentre Lucca è il terminale offensivo del Napoli, in attesa del nuovo attaccante Hojlund:
Pisa (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi; Tourè, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Napoli (4-4-1-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola;Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Lucca. Allenatore: Antonio Conte
Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Luperto, Mina, Obert; Zappa, Prati, Deiola, Adopo, Palestra; Folorunsho; Esposito Allenatore: Fabio Pisacane.
