Alle 15 Como-Cagliari e Lecce-Verona: le formazioni ufficiali

L'undicesima giornata di serie A, dopo l'anticipo di ieri sera che ha visto il Pisa ottenere la sua prima vittoria sulla Cremonese, riprende alle ore 15 con due sfide, Como-Cagliari e lo scontro salvezza Lecce-Verona. Ecco le formazioni ufficiali delle due partite.
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. Allenatore: Cesc Fàbregas.
Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Prati, Folorunsho, Gaetano; Palestra, Esposito, Felici. Allenatore: Fabio Pisacane.
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspari, Thiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente, Berisha, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akrpo, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti.
