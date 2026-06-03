Alajbegovic alla Fiorentina? La Gazzetta: preferisce un altro club di Serie A

vedi letture

Alla scoperta di Alajbegovic. Piace alla Fiorentina, ma occhio alla Roma

Se da una parte sono tante le contendenti che hanno messo nel mirino il forte talento bosniaco Kerim Alajbegovic dopo la strepitosa prova fornita contro l'Italia a Zenica, costata agli azzurri l'eliminazione dal Mondiale, dall'altra appare chiara la preferenza del classe 2007, pronto a dire sì alla Roma di mister Gasperini, a discapito di Fiorentina, Napoli e Atalanta

L'esplosione al Salisburgo e la conquista del Mondiale

Dopo esser cresciuto nei settori giovanili di Colonia e Bayer Leverkusen, la giovane ala bosniaca si è accasata al Salisburgo nel corso dello scorso mercato estivo, esordendo subito tra i professionisti nel corso dell'incontro valido per i turni preliminari di UEFA Champions League 2024-2025, match vinto per 4-1 contro i norvegesi del Brann. Nella sua prima stagione tra i grandi sono stati ben 13 i gol realizzati dal giovane talento 19enne tra campionato ed Europa League con la maglia del Salisburgo. Numeri e prestazioni che, uniti alla prova magistrale offerta contro l'Italia a Zenica e che ha riportato la Bosnia al Mondiale dopo 12 anni, hanno spinto il Bayer Leverkusen a esercitare con urgenza il diritto di recompra fissato a 8 milioni di euro. Adesso, però, la squadra tedesca starebbe già pensando ad una cessione immediata che, viste le recenti prestazioni internazionali, potrebbe portare nelle casse dei Die Werkself tra i 25 e i 30 milioni di euro.

La scelta della Roma

Tra le possibili destinazioni, quella più gradita ad Alajbegovic, sarebbe, dunque, la Roma. Questo il retroscena riportato, questa mattina, nella sua edizione odierna, dal quotidiano milanese La Gazzetta dello Sport. "Il centrocampista è da tempo nel mirino di Trigoria e anche nei giorni scorsi il giovane attaccante bosniaco ha fatto sapere a chi di dovere come la sua preferenza sua proprio la Roma. Insomma, fosse per lui avrebbe già scelto il suo futuro, decidendo di mettersi nelle mani di un uomo come Gian Piero Gasperini, che i trequartisti - esattamente come gli attaccanti più in generale - sa come esaltarli e valorizzarli. Nei recenti viaggi italiani Pjanic ha preso contatto con alcuni club, non solo con la Roma. Al giocatore sono interessati infatti anche Napoli, Fiorentina e Atalanta".

Il no al Napoli

Il ragazzo, inoltre, avrebbe messo la Roma in cima alla lista dei suoi desideri perché "sa che Gasperini pratica un calcio offensivo e perché è l’unica squadra - insieme al Napoli - che giocherà la Champions. Solo che in azzurro andrà un allenatore come Max Allegri, che pratica un gioco molto diverso - e meno offensivo - di quello della Roma. Ed allora ecco il motivo per cui Alajbegovic preferisce sbarcare alla Roma piuttosto che all’ombra del Vesuvio". Un motivo che, taglierebbe inevitabilmente, fuori, anche la Fiorentina, vista la sua essenza dalle coppe per la prossima stagione di Serie A.