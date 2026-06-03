Vulcano (ex collab. Pioli): "Con la tragedia di Astori emersi tanti valori umani"

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Luciano Vulcano, ex collaboratore dello staff tecnico di Stefano Pioli e nell'ultima stagione viceallenatore del Sunderland, ha parlato al portale Gianlucadimarzo.com ripercorrendo la sua carriera. Ecco la risposta dedicata ai suoi anni alla Fiorentina, dove ovviamente fu coinvolto in prima persona nella tragedia del 4 marzo 2018 che ha portato via Davide Astori: “In quel momento sono calate tante maschere, tanti veli comunicativi, tra staff, calciatori e membri del gruppo. Ci siamo ritrovati uniti nel dolore e sono emersi grandi valori umani, ci siamo fatti forza a vicenda.

Mi vengono i brividi. Davide era sempre con noi: portavamo la sua numero 13 ovunque come uno stendardo, la appendevamo in spogliatoio, ascoltavamo le sue canzoni prima di ogni partita. Una era in croato, la condivideva con Badelj: ho ancora quella playlist sul telefono. Questi semplici gesti erano diventati per noi un rituale prima di andare in battaglia per una causa superiore".