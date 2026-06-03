Tutti pazzi per Galloppa: tante squadre si sono informate

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La vittoria dello scudetto con la Fiorentina Primavera ha acceso i riflettori su Daniele Galloppa, tecnico che ha ormai deciso di lasciare il settore giovanile viola e tentare un'avventura nel professionismo (dopo il debutto a Mainz in Conference con la prima squadra della Fiorentina).

Tanti club sul tecnico

Abbiamo già detto dell'interesse della Sampdoria e del Cesena e Firenzeviola ha anticipato anche quello del Catanzaro in tempi non sospetti ma ci sono altri club di serie B che si sono informati. Tra questi, il Corriere di Romagna parla di Modena e di Carrarese.