La Fiorentina mette gli occhi su Ekkelenkamp: l'Udinese lo valuta 10 milioni

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Fiorentina alla ricerca di rinforzi per il centrocampo: spunta il nome di Jurgen Ekkelenkamp, come riportato anche dalla Nazione. Centrocampista olandese dell'Udinese, il classe 2000 ha realizzato, in quest'ultima stagione, 5 gol e 3 assist in 31 presenze, numeri che hanno mosso l'interesse della Fiorentina in vista della prossima stagione. Portare il giocatore lontano dal Friuli, però, non sarà semplice.

Forte delle prestazioni dell'ultima annata e di un contratto in scadenza nel 2029, l'Udinese non ha alcuna intenzione di privarsi a cuor leggero di un giocatore così fondamentale per mister Runjaic. La valutazione fatta dal club friulano, infatti, è di almeno 10 milioni di euro. Una cifra giustificata non solo dall'apporto in zona offensiva dato dal giovane centrocampista olandese, ma anche dalla qualità dal dinamismo offerta all'interno del campo.