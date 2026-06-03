Commisso fa il punto sui giovani e sul Franchi: "Investimenti per il futuro"

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Nell'intervento di fine stagione ai canali ufficiali, il presidente Giuseppe Commisso ha parlato anche di due aspetti della Fiorentina non legati direttamente alla prima squadra, il settore giovanile campione d'Italia solo qualche giorno fa e lo stadio con la ristrutturazione del Franchi che procede. "Congratulazioni alla nostra Fiorentina Primavera per aver vinto il Campionato Primavera 1 e per aver riportato questo titolo a casa per la prima volta dal 1983. Congratulazioni anche per la vittoria del Torneo di Viareggio - World Football Tournament Coppa Carnevale 2026. Questi non sono soltanto trofei. Sono segnali. Sono la prova che quando un club investe seriamente nei giovani, li protegge, li educa e crede in loro, il futuro inizia a rispondere. Sono molto orgoglioso dei nostri giovani giocatori, del nostro staff tecnico e di ogni persona all’interno del club che ha contribuito a rendere possibili questi risultati. So che Rocco sarebbe molto orgoglioso, e tutta la Fiorentina dovrebbe fare a questa squadra un applauso davvero speciale".

E sul Franchi ha aggiunto: "La stessa visione guida il nostro impegno per lo stadio. Abbiamo formalmente confermato la nostra intenzione di continuare a lavorare con il Comune di Firenze per il completamento della modernizzazione dello Stadio Artemio Franchi. Il nostro obiettivo è semplice e sincero: dare ai tifosi della Fiorentina una bella casa degna della loro passione, creare un’esperienza di partita eccezionale degna di questa città e costruire un futuro più forte e più sostenibile per il club. Uno stadio moderno non riguarda solo mattoni e cemento. Riguarda l’orgoglio. Riguarda l’appartenenza. Riguarda il dare ai nostri tifosi una casa che rifletta la bellezza di Firenze e la dignità di questi colori.

Quando un club può generare maggiori ricavi nel modo giusto e responsabile, crea una maggiore capacità di reinvestire nel futuro del club: nella squadra, nel settore giovanile, nell’esperienza dei tifosi e nella competitività a lungo termine della Fiorentina. È così che dobbiamo pensare al Franchi. Vogliamo uno stadio che onori Firenze, rispetti i nostri tifosi e aiuti la Fiorentina a diventare più forte anno dopo anno. Questa deve essere la nostra casa, e deve essere una casa di cui la nostra gente possa essere orgogliosa per molti anni a venire".