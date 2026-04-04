Akpa Akpro: "Dobbiamo stare attenti, nella ripresa la Fiorentina ripartirà forte"

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Il giocatore del Verona Daniel Akpa Akpro ha parlato ai microfoni di Dazn nell'intervallo: "Abbiamo fatto bene nel primo tempo e dobbiamo continuare così, c'è spazio per fare gol. Ma dobbiamo stare attenti perché in questa ripresa la Fiorentina partirà forte"