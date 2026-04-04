Comuzzo: "i tre punti il regalo di Pasqua migliore. In Under 21 boccata d'aria"

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Pietro Comuzzo ha parlato anche ai microfoni ufficiali della Fiorentina. Queste le sue parole dopo l'Hellas: "Tre punti fondamentali per tanti motivi, dal risultato del Cagliari alla situazione nostra. La cosa più importante era portare a casa tre punti, abbiamo sofferto e poi da grande squadra abbiamo segnato e portato a casa la partita. Fiorentina non bellissima? Siamo stati bravi a saper soffrire. Siamo rimasti con la testa alta, come se fosse nel carrarmato come ha detto il direttore. Dovremo continuare così, magari cercando di avere più occasioni. Questi tre punti sono il regalo di Pasqua migliore di tutti. Io a destra? Io mi metto a disposizione cercando di dare il massimo. Ad un certo punto non ce la facevo più ma ho dato tutto per la squadra".

Protagonista in Under 21.

"Ci ha dato una boccata d'aria, con due buone prestazioni per tornare qua e dare il massimo per uscire da questa situazione. Non dobbiamo staccare la spina e affrontare ogni partita come fosse una finale".

Ora c'è il Crystal Palace.

"Ora sì, possiamo pensarci con tranquillità. Sono una squadra forte e cercheremo di dare tutto per arrivare in fondo anche lì. Sarebbe bello portare a casa un trofeo".