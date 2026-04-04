Comuzzo: "Nel finale ero stremato. Alla Fiorentina ho trovato il club giusto"

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Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, parla così a DAZN dopo la vittoria contro l'Hellas Verona: "È andata bene e siamo contenti così. Era troppo importante portare a casa questa partita che non è stata facile. Io mi metto sempre a disposizione e il mister mi ha messo lì, ho provato a fare del mio meglio ma alla fine ero stremato".

Come si fa ad essere un giovane nel campionato italiano di oggi?

"Non è facile ma se trovi le persone giuste ti danno una grossa mano. Io ho avuto la fortuna di stare in un club che mi ha sempre aiutato e poi mi ha dato la possibilità di giocare in prima squadra. Poi solo con il lavoro e ascoltando i consigli si cresce. La possibilità c'è, bisogna lavorare sempre al massimo. Io ho sempre avuto la testa sulle spalle e ho visto tutte le occasioni come un po' di fortuna di trovarsi nel posto giusto. Bisognerebbe guardare più ai settori giovanili italiani rispetto a quelli all'estero, su quello bisogna migliorare".