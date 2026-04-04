Ranieri: "Siamo stati una grande squadra. Nervi tesi nel finale? Succede"

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A DAZN subito dopo la vittoria contro l'Hellas Verona, Luca Ranieri ha parlato così: "Partita difficilissima. Negli ultimi due anni in questo campo abbiamo sempre perso, devo fare i complimenti agli avversari ma il calcio è così. Siamo stati una grande squadra, abbiamo difeso alla grande e De Gea ha fatto grandi parate. Volevamo questa vittoria per preparare al meglio la partita contro il Crystal Palace".

Cosa è successo alla fine del match?

"Giochiamo a calcio, un po' di contatti e prese in giro ci stanno. Il nostro è uno sport di contatto e ogni tanto ci sta"-