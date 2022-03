AIA, Stop di un mese a Guida e Massa per Toro-Inter

Marco Guida e Davide Massa verranno fermati dall'AIA per 3-4 turni. È questa, rivela Gazzetta.it, la decisione presa questa mattina dai vertici arbitrali dopo il clamoroso errore commesso ieri in occasione di Torino-Inter: il fallo da rigore Ranocchia-Belotti non sanzionato dal direttore di gara e il 'lasciapassare' del VAR che non ha chiamato all’on field review l’arbitro stesso verrà sanzionato dal designatore Gianluca Rocchi con circa un mese di stop nel nostro massimo campionato.