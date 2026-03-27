90' per Kospo nell'Under 21 bosniaca: 0-0 con la Slovenia

90' per Kospo nell'Under 21 bosniaca: 0-0 con la SloveniaFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:00News
di Redazione FV

Novanta minuti in campo per Eman Kospo. Il centrale classe 2007 della Fiorentina ha disputato per intero Bosnia-Slovenia, gara valevole per le qualificazioni europee Under 21. Schierato titolare come centrale nella difesa a quattro bosniaca, Kospo, che non ha ancora esordito in prima squadra viola, è stato protagonista di una buona gara nello 0-0 di oggi pomeriggio. Col pareggio però, la qualificazione al prossimo europeo per la Bosnia, scavalcata nel girone G dalla Norvegia (3-2 contro l'Olanda), si complica.